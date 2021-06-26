Kurban Bayramı öncesi otobüs ve uçak biletlerinin fiyatları uçtu!

Bilet fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar seyahat planlarını yapmaya başladı. Bayram öncesi uçak ve otobüs bileti almak için harekete geçen vatandaşlar gördükleri fiyatlara inanamadı.

Bu yıl bayram arifesinin 19 Temmuz Pazartesi günü başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü bayram trafiği de başlıyor. Ancak bu tarihte hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının uçuşa geçtiği görülüyor. Uçakta özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla devreye alınan 450 TL'lik tavan fiyatlarının deyim yerindeyse taban fiyat olarak uygulandığı görülüyor. Genel olarak İstanbul çıkışlı, ekonomi sınıfı, tek sefer uçuşlarda bilet fiyatları 380-400 TL'den başlarken fiyat, 514 liraya kadar yükseliyor. Bu fiyat aktarmalı ekonomi sınıfı uçuşlarda 875 TL'yi buluyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı kaldı.

TAVAN TABAN OLDU

Bayram trafiğinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma günü hemen bütün uçak firmalarının 450 lira olarak belirlenen tavan fiyatı taban fiyat olarak uyguladığı görülüyor. Örneğin, İstanbul- Bodrum için aktarmasız, ekonomi sınıfı, tek yön en ucuz uçak bileti 426 liradan başlıyor, fiyat 514 liraya kadar çıkıyor. Eğer uçak aktarmalı sefer yapıyorsa bu fiyatın 875 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. İstanbul-Samsun için de aynı tarihte en ucuz bilet 433 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor. Aynı şekilde İstanbul-Trabzon için de uçak biletleri 463 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor. İstanbul-Hatay arası 502 liradan, İstanbul Gaziantep arası 398 liradan, İstanbul Kayseri arası 378 liradan başlıyor. Hemen her uçuşta, aktarmalı olduğunda, ekonomi sınıfı bilet fiyatı 875 TL'ye kadar çıkıyor. Hal böyle olunca bir yere gidip-gelmenin en ucuz maliyeti ortalama 800 TL olarak dikkat çekiyor.

FİYATI ÇIKARAN İNDİRMİYOR

Benzer yüksek fiyat uygulaması otobüslerde de görülüyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı yükseklikte satışa sunmaya devam ettiği görülüyor. Örneğin 100 TL olan İstanbul-Uşak otobüs bilet fiyatı pandemide kapasite sınırı nedeniyle 180 TL'ye çıkmıştı. Bu fiyatın bayram dönemi olan 16 Temmuz'da da geçerli olduğu, firmaların online bilet satışlarını bu fiyattan yaptığı görülüyor. Yine 120 TL olan İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatının 208 TL'den satışa çıkarıldığını dikkat çekiyor.

VATANDAŞTAN TEPKİ

YÜKSEK bilet fiyatlarına vatandaşlar da büyük tepki gösteriyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarında duruma tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyor. Sosyal medyada vatandaşların, "Otobüs bilet fiyatları yasaklardan bir anda iki katına çıkmıştı, şimdi inmiyor. Uçağa biletleri zaten Everest. Biz ne yapacağız?", "İstanbul- Trabzon arası uçak bilet fiyatı nedir öyle? Deve ile mi yolculuk yapalım? Bu ne iş" şeklinde tepkisini gösteriyor.

MAYIS AYININ ŞAMPİYONU UKRAYNA

Kültürve Turizm Bakanlığı, mayısta ve ilk 5 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre; mayısta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3 bin 38 oranında artarak 936 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu sayı 29 bin olarak kaydedilmişti. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 236 binle Ukrayna olurken, onu 95 binle Almanya, 57 binle Bulgaristan, 44 binle İran ve 44 binle Irak takip etti. Uçuş yasağı olduğu için mayıs ayında sadece 19 bin ziyaretçi geldi. Ocak-mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14.27 düşüşle 3 milyon 680 bin oldu. (Sabah)