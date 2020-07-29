Türkiye Kurban Bayramı sıcak geçecek

Kurban Bayramı sıcak geçecek

Türkiye

Kurban Bayramı sıcak geçecek

Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ın, sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 19:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ta yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçmesi, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bayramın 1. günü hava sıcaklığının Kayseri’de 32, Kırşehir’de 33, Nevşehir’de 30, Sivas’da 30, Yozgat’ta 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA

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