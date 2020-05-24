Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından ilk dini bayram 24 Mayıs’ta başladı. Üç gün sürecek olan bayram coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi…

2020 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi