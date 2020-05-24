Kurban Bayramı tarihi 2020! 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle Kurban Bayramı tarihi de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini yayınladı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...
24 Mayıs 2020, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından ilk dini bayram 24 Mayıs’ta başladı. Üç gün sürecek olan bayram coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı tarihi…
2020 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi