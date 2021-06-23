Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? ve Bayramı tatili 15 Temmuz’la birleştirilecek mi? soruları son birkaç günün en çok konuşulan ve aranılan konuları haline geldi. Özellikle sosyal medyada dile getirilen 11 günlük Kurban Bayramı tatili halk arasında geniş yankı bulurken, bayram tatilinin 16 Temmuz Cuma itibariyle başlıyor olması ve 15 Temmuz’un resmi tatil olması, beklentilerin yükselmesine neden oluyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor.19 Temmuz Pazartesi günü de Arife günü de yarım gün tatil yapıldığı için arife günü de Kurban Bayramı’na eklenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayılacak. Hafta sonlarının eklenmesiyle de Kurban Bayramı tatili 2021 yılında 9 gün yapılacak.

BAYRAM TATİLİ 15 TEMMUZ’LA BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ve o günde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Diğer yandan Kurban Bayramı tatili de hafta sonlarıyla birleştirilince 17 Temmuz Cumartesi gününde başlıyor. Perşembe günü tatil yapılıp Cuma çalışılacak olunması ve ardından gelecek 9 günlük tatil nedeniyle pek çok kişi bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 gün olacağı şeklinde bir söylentiyi dile getiriyor.

Ancak şu an konu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.