Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olup olmayacağı ve 16 Temmuz tarihinin Kurban Bayramı tatiline eklenip eklenmeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Tatil planı yapan milyonlarca kişi Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında Kurban Bayramı tatiline ilişkin son noktayı koydu…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Yarım gün tatil alan arife günü de idari izin sayılarak tam gün tatil kabul edildi. Böylece kamu çalışanları hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle birlikte 9 gün Kurban Bayramı tatili yapmış olacak.

Ancak, 15 Temmuz’un resmi tatil olması ve bayram tatilinden önce sadece 16 Temmuz’un iş günü olması, Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 güne uzayacağı yönündeki söylentiler son günlerde sık sık duyulur olmuştu.

Kurban Bayramı 11 gün olacak mı ve 16 Temmuz tatil olacak mı soruları gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kararın Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirtmişti.

Beklenen konuşma 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısından sonra yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz Cuma akşamı başlayacağını kaydetti.

Bu açıklamanın ardından Kurban Bayramı tatili, daha önce de belirtilen süreler için 9 gün şeklinde olacak.

15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olduğu için çalışanlar işe gitmezken, 16 Temmuz Cuma günü yine normal mesai işleyecek. Kurban Bayramı tatili de 16 Temmuz Cuma mesai bitiminden sonra başlamış olacak.