Kurban Bayramı tatili için her bütçeye uygun seçenekler

Pandemi nedeniyle 2020’yi çok zor koşullar altında geçiren turizm sektörü, 2021 sezonuna hızlı bir giriş yapmayı bekliyor. Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla sektörde hareketlilik başladı. Özellikle bayram günlerinin 20 Temmuz Salı-23 Temmuz Cuma’ya denk gelmesi hem tatil yapmak isteyen vatandaşları hem de sektörü heyecanlandırdı. Biz de paket tur, otel ve karavan/kamp tatili yapmak isteyenler için ortalama maliyetleri derledik.

ÖZEL PAKETLER HAZIR

Paket turlar, tatil planı yapmakta zorlananlar için kolay bir alternatif oluyor. Bu yıl tur şirketleri bayram dönemine özel farklı paketler hazırlamış durumda. Tercihi Ege ya da Akdeniz sahillerinden olanlar için 2 kişilik 4 gece 5 günlük paket turlar ortalama 2 bin 500 lira. Daha uzun bir tatil planlayanlar içinse 8 gece 9 günlük turlar mevcut. Burada da fiyatlar 6 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Gün kısaldıkça fiyatlar 1.400 liraya kadar düşebiliyor.

YAYLA TURU DA YAPILABİLİR

Tur paketleri yalnızca deniz kum- güneş tatillerini kapsamıyor. Karadeniz yaylalarının gezilebildiği turlar da mevcut. Burada da fiyatlar yine 2 kişi ve 4 gece 5 gün için 2 bin lirayı buluyor. Daha uzun turlarda fiyatlar 3 bin liraya çıkıyor. Farklı tatil arayışında olanlar için de Anadolu turları mevcut. 5 gece 6 günlük bir GAP turunun maliyeti 2 bin lira. Gün uzadıkça bu tatillerin maliyeti de artıyor.

2 BİN LİRADAN 120 BİN LİRAYA KADAR

Otel seçeneklerine gelince özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında her bütçeye uygun otel bulmak mümkün. Antalya’da denize yürüme mesafesi olan apart otel ya da pansiyonlarda bayram tatiline denk gelen 1 hafta boyunca 2 kişi 1.500 ile 2 bin lira arasında uygun fiyatla konaklayabiliyor. Ancak otelin büyüklüğü ve denize yakınlığı arttıkça fiyatlar da artıyor. Her şey dahil otellerde 7 günlük fiyatlar 6-7 bin lira aralığına yükselirken, daha lüks otellerde 7 günlük konaklama fiyatı 50 bin liraya çıkıyor.

EURO İLE BELİRLENİYOR

Yine tatilcilerin en sevdiği Bodrum’da 7 günlük bir bayram tatili Antalya’nın aksine 2 bin lirayı geçiyor. Daha uygun fiyatlı otellerde 3 bin liraya konaklamak mümkünken, daha büyük ve denize nazır otellerde fiyatlar 10 bin liraya çıkıyor. Bazı lüks otellerde ise fiyatlar Euro olarak belirleniyor. Bu otellerde 7 gecelik konaklama fiyatları 120 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bunun dışında yine her şey dahil otellerde 30 bin, 40 bin ve 50 bin lira aralığında da konaklama seçenekleri bulunuyor.

KAMP KURMAK DA BİR ALTERNATİF

Kamp kurmak isteyenler için de Türkiye’nin her bölgesinde kamp hizmeti veren yerler var. Bu yerlerden bazıları ücretsizken, bazıları da çok düşük ücretli. Kamp merkezlerinde su, duş, elektrik ve buzdolabı gibi ihtiyaçlar ücrete dahil. Fiyatlar bazen kişi başı bazen de çadır üzerinden günlük olarak alınıyor. Ege ve Akdeniz’deki merkezlerde günlük ücretler 50-100 lira arasında değişiyor. İstanbul etrafındaki alanlarda da fiyatlar 50 lira civarında. Çadırı olmayanlar kiralayabiliyor.

Bazı kamplarda bungalov imkanı sunuluyor. Bungalov ücretleri gecelik 100-150 liradan başlıyor, 400-500 liraya kadar yani otel odası fiyatına kadar yükselebiliyor. Kamp için bir başka seçenek de karavan. Karavanlar 2 kişi için günlüğü 400 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Pazarlık yapılırsa daha uyguna da kiralanabilir. Karavan mekanlarında karavan yeri için fiyat veriliyor. Bazıları ise kişi başı ücret alıyor. Ortalama ücretler günlük 50-60 liradan başlıyor.