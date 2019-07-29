Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ne zaman?

Ağustos ayına sadece iki gün kaldı. Bu yıl ağustos ayı demek aynı zamanda Kurban Bayramı'nın kutlanacağı tarih anlamına da geliyor. Vatandaşlar tam tarihi merak edip "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor. Özellikle turizmciler tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte hareketliliğin de ciddi derecede artacağı görüşünde.