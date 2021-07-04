Türkiye Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan, Kabine toplantısında açıklayacak

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan, Kabine toplantısında açıklayacak

Türkiye

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan, Kabine toplantısında açıklayacak

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında açıklama yapması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı süresi belli olacak. Kabine, turizm sezonuyla ilgili tedbirleri de ele alacak.

04 Temmuz 2021, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİNİN SÜRESİ BELLİ OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, COVID-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

YERLİ AŞI KONUŞULACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

BAKAN AKAR OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

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