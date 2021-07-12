Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başlıkları:

Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.

Normalleşme adımlarında aşılamanın çok büyük payı vardır. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar maske, mesafe, temizlik kurallarından taviz vermemeliyiz.

BÜYÜME ORANI

Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.

Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

2021'de ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Bugüne kadar pek çok krizle nasıl başa çıktıysak ülkemizi hedeflerine ulaştırmakta da kararlıyız.

Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz.

Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir.

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır.

Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Kurban Bayramı günü KKTC'de olacağız. Bayramın birinci gününü Kıbrıslı kardeşlerimizde geçireceğiz.

Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün salıdan cumaya kadar olan tam gün tatildir. Kabine toplantısında 16 temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi gününe kadar bir tatile kavuşmuş oluyor.