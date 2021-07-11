Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda
Kurban Bayramı tatiline çok az bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağının açıklanması beklenen kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılacak.
11 Temmuz 2021, Pazar 18:26 Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye Kabine Toplantısı'ndan çıkacak flaş tatil kararını bekliyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bayram tatilinin kaç gün olacağının açıklanması beklenen kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılacak.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
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