Türkiye Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Türkiye

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Kurban Bayramı tatiline çok az bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağının açıklanması beklenen kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılacak.

11 Temmuz 2021, Pazar 18:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye Kabine Toplantısı'ndan çıkacak flaş tatil kararını bekliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bayram tatilinin kaç gün olacağının açıklanması beklenen kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 11 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto kazandıran numaralar