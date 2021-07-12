Türkiye Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?
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Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

Türkiye

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin meraklı bekleyiş bugün gerçekleşen Kabine toplantısını ardından son buldu. Toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün oluyordu. Ancak Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz’dan sonraki Cuma gününün tatil öncesi son iş günü olması, Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz’la birleşeceği ve 11 gün olacağı şeklinde söylentilere yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili hakkında son noktayı koydu…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin Cuma gece yarısından sonra başlayacağını duyurdu.

Böylelikle Kurban bayramı tatilinin 9 gün olduğu kesinleşti.

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