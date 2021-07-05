Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada birçok önemli konuya değindi. Milyonların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu, uzayıp uzamadığı da Cumhurbaşkanı’nın açıklığa kavuşturması beklenen konulardan biri oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili uzadı mı? İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU? KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZADI MI?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi idrak edilecek arife günü de kamu çalışanlarına idari izin olarak ilan edildi, böylelikle 2021 Kurban Bayramı tatili hafta sonları ile birleşerek 9 gün oldu.

Diğer yandan resmi tatil olan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Hal böyle olunca Perşembe günü yapılan tatilin ardından kamu çalışanları sadece Cuma günü işe gidip sonrasında 9 günlük tatile giriyor. Bu nedenle de Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleşerek kesintisiz 11 gün tatil yapma talebi birçok kesim tarafından dile getiriliyordu…

Konuyla ilgili söylentiler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna da değinmesi bekleniyordu ancak konuya dair bir açıklama yapılmadı. Şu anda bayram tatilinin uzayıp uzamayacağına dair bir açıklama bulunmuyor.