Kurban Bayramı tatilinin belli olacağı Kabine toplantısı yarın!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

KURBAN BAYRAMI'NDA YENİ YASAK! VALİLİK DUYURDU

Son dakika haberine göre; Bartın Valiliği, Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel nitelikteki köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Tunceli'de iki kişide Delta varyantı tespit edildi, 52 kişi karantinaya alındı. Diyarbakır'da 10 katlı bir apartman ile Ordu'da 2 mahalle de koronavirüs nedeniyle karantinada.

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