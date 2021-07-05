Türkiye Kurban Bayramı tatiliyle ilgili flaş karar! Gözler Kabine'de...

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili flaş karar! Gözler Kabine'de...

Türkiye

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili flaş karar! Gözler Kabine'de...

1 Temmuz’da başlayan normalleşmenin ardından bugün ilk kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu ve Kurban Bayramı’na dönük tedbirlerin ele alınması planlanıyor.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 08:08 Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadelede tedbirler ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla vaka sayılarının 5 binin altına inmesinin ardından Kabine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durum, üçüncü doz uygulaması başlayan aşılama çalışmaları ve yerli aşı geliştirme süreciyle ilgili brifing verecek. Yerli aşının sonbaharda uygulamaya başlanması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor. Bu konuda kabinede son değerlendirmelerin yapılarak bir karar alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’a yönelik program hazırlıklarının da konuşulması planlanıyor.

AFGANİSTAN SÜRECİ

Kabinede terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra ABD’nin çekildiği Afganistan’da önümüzdeki süreçte Türkiye’nin atacağı adımlar da tüm yönleriyle ele alınacak. İç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomideki durumun konuşulacağı toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. (Hürriyet)

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