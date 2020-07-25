Kurban Bayramı trafik tedbirleri paylaşıldı

Talimatta, 29 Temmuz 2020-04 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 gün süreyle 24 saat esasına göre karayolları üzerinde trafik tedbirleri planlandığı ifade edildi. Bu 7 günlük süre içerisinde; genel hizmet birimlerinden takviye alınanlarla birlikte emniyet ve jandarmadan toplam 77.545 trafik ekibi/timi ve 162.832 trafik personeli görev alacağı belirtildi.

Bakanlığın illere gönderdiği talimatta diğer alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirlerinin yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla; bayram tatili boyunca 29 Polis Başmüfettişi, 18 Jandarma Başmüfettiş/Müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak.

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca 39 personelden oluşan 13 ekip, Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca 8 personelden oluşan 4 ekip, güzergâhlarda görevli bulunacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığında görevli generaller, kurban bayramı tatili süresince alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla görevde bulunanlar görev yerlerinde, izinde olanlar ise izinini geçirdiği il/ilçede jandarma/trafik kontrol noktasını resmi/sivil kıyafetle ziyaret edecek.

Merkezden 44 farklı il güzergâhına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergâhına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1.436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda da havadan denetimlere ağırlık verilecek; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin olmak üzere toplam 14 il ile bu illere komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.

78 ilde 767 (polis 420/jandarma 347) adet Maket/Model Trafik Aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle GÖRÜNÜRLÜĞÜ artırmak amacıyla kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Maket/Model Trafik Araçlarının etkinliğinin artırılması amacıyla 72 ilde 333 (polis 283/jandarma 50) adet Maket/Model Trafik Personeli yerleştirildi.

Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde (iletişim/denetim/bilgilendirme) Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturularak kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların önlenmesi için “Etkin, Sürekli ve Yoğun” bir denetim gerçekleştirilecek ve yapılan çalışmalar medya ile paylaşılarak güçlü bir “Trafik Güvenliği” algısı oluşturulacak. Trafik ekiplerinin karayolu güzergâhlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde “görünürlükleri” ön plana çıkarılarak, sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” sürekli canlı tutulacak.

Denetimlerde araç sürücüleri durdurularak saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde “Yüzyüze İletişim” kurulacak, uzun yoldan gelen sürücülerin her iki saatte on dakika mola vererek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması için kısa süreli dinlenmeleri sağlanacak.

Radar denetimleri; hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda gündüz/gece saatlerinde çevirme ekipli olarak yapılacak.

Ortalama Hız Tespit Sistemi Kurulu olan tüm otoyollarda “Ortalama Hız” denetimi yapılmaya devam edilecek.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergâhta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanarak, bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

Otobüsler için denetim

Terminallerde/ara istasyonlarda denetimler artırılacak, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförleri kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konusunda bilgilendirilecek.

Şehirlerarası yolcu otobüsleri ile izin verilmesi halinde B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının; SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf (hız, çalışma/dinlenme süreleri), cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek.

Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak, özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak.

Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili kısıtlama getirilmesi halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak.

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanları, AVM ve mezarlıklarda ilave trafik tedbirleri artırılacak.

Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt/yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak. Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

24. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve bunun gibi araçların gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere özellikle 24.00-02.00 saatleri arasında ağırlık verilecek.

Yapılan tüm denetimlerde; sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliği konusunda

bilgilendirme/bilinçlendirmeye yönelik eğitici çalışmalarda “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tünelleri” etkin şekilde kullanılacak.

Trafik ekip ve personelinin güzergâhtaki konumları ve denetimlerini anlık takip eden “Uygulama Takip Projesi (UTP)”nin etkinliği merkezden anlık olarak takibi yapılacak.

EGM/Trafik Başkanlığına bağlı “Trafik Kaza Danışma Birimi” tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için vatandaşlar bayram süresince ve tatil döneminde trafik güvenliğine yönelik olarak SMS’ler, kamu spotları, kampanyalar ile sürekli bilgilendirmeler yapılacak.



