Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramına kaç gün kaldığına dair aramalar, Haziran ayının sonlarına yaklaştıkça yoğunlaşmaya devam ediyor. Kurban hazırlıklarını tamamlamaya çalışanların yanı sıra bayram tatili için plan yapanların gündeminde de 2021 Kurban Bayramı tarihi bulunuyor.
25 Haziran 2021, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı Ramazan Bayramından yaklaşık iki buçuk ay sonra kutlanıyor. Kurbanlık pazarları kurulmaya bu hafta itibariyle kurulmaya başlanırken, “Kurban Bayramına kaç gün kaldı?” ve “2021 Kurban Bayramı ne zaman?” araştırmaları da yapılmaya devam ediyor…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
4 gün süren Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Salı günü kutlanacak.
- 19 Temmuz Pazartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 20 Temmuz Salı: Kurban Bayramının ilk günü
- 21 Temmuz Çarşamba: Kurban Bayramının ikinci günü
- 22 Temmuz Perşembe: Kurban Bayramının üçüncü günü
- 23 Temmuz Cuma: Kurban Bayramının dördüncü günü
KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Kurban ibadetini yerine getirmek için alınacak kurbanlıkta da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.
- Uzmanlar özellikle kurban olacak hayvanın yaşına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bir hayvanın kurban olabilmesi için büyükbaş hayvanın üç yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Küçükbaş hayvanların ise en az 6 aylık ya da annesinin büyüklüğüne ulaşması gerekiyor.
- Bununla birlikte bir hayvanın kurban olabilmesi için iki gözünün de örüyor olması gerekiyor. Hayvanın bir gözü görüyor olsa bile kurban olamıyor.
- Diğer yandan kurban edilecek hayvanın ayaklarında bir rahatsızlık olmaması gerekli. Hayvan kurban kesim yerine yürüyerek gidebilecek şeklide sağlıklı olmalı.
- Kurban edilecek hayvanın kulaklarının ve kuyruğunun 3’de 1’inin var olması gerekli. Ayrıca boynuzları da yerinde olamlı ve iyi beslenmiş olmalı.
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