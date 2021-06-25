Kurban Bayramı Ramazan Bayramından yaklaşık iki buçuk ay sonra kutlanıyor. Kurbanlık pazarları kurulmaya bu hafta itibariyle kurulmaya başlanırken, “Kurban Bayramına kaç gün kaldı?” ve “2021 Kurban Bayramı ne zaman?” araştırmaları da yapılmaya devam ediyor…

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 gün süren Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Salı günü kutlanacak.

İŞTE KURBAN BAYRAMI TARİHİ

19 Temmuz Pazartesi: Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz Salı: Kurban Bayramının ilk günü

21 Temmuz Çarşamba: Kurban Bayramının ikinci günü

22 Temmuz Perşembe: Kurban Bayramının üçüncü günü

23 Temmuz Cuma: Kurban Bayramının dördüncü günü

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?