İslam dininin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı her yıl milyonlarca Müslüman tarafından eda ediliyor. Bilindiği üzere İslam’ın 5 şartından biri olan Hac ibadeti de Kurban Bayramı zamanında yerine getiriliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın tarihi de ayrı bir önem kazanıyor. Peki, Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Bayram ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi…

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle Kurban Bayramı’na 36 gün kaldı…

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.