Türkiye Kurban Bayramı'na saatler kala trafik yoğunlaştı

Kurban Bayramı'na saatler kala trafik yoğunlaştı

Türkiye

Kurban Bayramı'na saatler kala trafik yoğunlaştı

Kurban Bayramı'na saatler kala memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, D-100 karayolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 22:22 Son Güncelleme:
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Bayram tatili nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’dan yola çıkarak Karadeniz’e gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Yoğun trafiğin, bayramın ilk gününde de devam etmesi bekleniyor. Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları için uyarıyor.

AA

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