Kurban Bayramı boyunca Türkiye’nin güney sahillerinde büyük bir yoğunluk yaşanırken Antalya, Burdur ve Isparta’da hizmet veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre, 20-24 Ağustos tarihleri arasında elektrik tüketimi geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 arttı. Artışta bu yıl bayramın ağustos ayının ortasına gelmesinin oluşturduğu mevsimsel etkinin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında rekorların kırılması ve yerli turistin uzun bayram tatilinde Antalya’ya olan yoğun ilgisi de etkili oldu.

EN YÜKSEK TÜKETİM MURATPAŞA İLÇESİNDE

2017 yılında 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı süresince toplam 149 bin 506 MWh elektrik tüketimi gerçekleşirken bu yıl 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı boyunca elektrik tüketimi geçen yıla göre 25 bin 352 MWh artarak 174 bin 858 MWh’yi buldu. 2017 Kurban Bayramı’nın ilk günü ile karşılaştırıldığında ise bu yıl bayramın ilk günü elektrik tüketimdeki artış yüzde 20’yi aştı. Bayram boyunca en yüksek tüketim tarihi Kaleiçi’ne ev sahipliği yapan Muratpaşa ilçesinde oldu.

NÖBET PERSONEL 24 SAAT GÖREV BAŞINDAYDI

Kurban Bayramı sürecince özellikle Antalya’nın kıyı bölgelerine adeta yerli turist akını yaşanırken tüm hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan AEDAŞ, bayram boyunca kesintisiz enerji sağladı. Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerinde vardiyalı arıza personelleri dışında koordinasyon ve acil durumlarda müdahale ve raporlama için 24 saat esaslı nöbetçi personel bulundurulurken arıza bakım ve acil konularda devreye girecek nöbetçi amirler görev yaptı. Yine arızalara uzaktan müdahaleyi mümkün kılan SCADA Ana Kontrol Merkezi’nde de nöbetçi mühendisler hazır bekletildi.

"REKORLAR KIRILIYOR"

Yaz aylarında Akdeniz Bölgesi’nde sıcak havanın da etkisiyle klima kullanımının arttığına işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Bu yıl bölgemizde yabancı ziyaretçi sayısında da rekorlar kırılıyor. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın bayramlarda yerli turist tarafından da yoğun bir şekilde tercih edildiğini bildiğimiz için tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Abonelerimizin yanı sıra bölgemizde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti verebilmek için personelimiz gece gündüz çalıştı" diye konuştu.