Türkiye Kurban Bayramı'nda en acı günlerini yaşadılar! Kahreden olay

Kurban Bayramı'nda en acı günlerini yaşadılar! Kahreden olay

Türkiye

Kurban Bayramı'nda en acı günlerini yaşadılar! Kahreden olay

Denizli'de 53 yaşındaki Osman Korkmaz kurban keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ailesi hastane önünde ağlayarak feryat etti. Öte yandan acemi kasaplar hastanelik oldu. Hayvan kesimi yapan bir kişinin parmağı koptu. İşte görüntüler...

20 Temmuz 2021, Salı 13:22 Son Güncelleme:
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Olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı.



Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz’ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Kent merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla, üzerine büyükbaş hayvan düşen veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.


1 KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU

Hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan 1 kişi, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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