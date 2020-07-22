Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasını yaptı. Öte yandan Karabük Valisi tarafından yapılan kısıtlama açıklaması tedirginlik yarattı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.









"Bayramda yasaklayacağız"

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Ramazan Bayramı'na kadar olan sürede kentte 180 vaka görüldüğünü belirten Gürel, "Karabüklü olup da büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız 1 Haziran itibarıyla ilimize gelmeye başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kontrollü sosyal hayat düzenine geçildi. Bununla birlikte ilimizde vakalar yeniden görülmeye başlandı. Mayısta çok fazla vakaya rastlanmamıştı. Daha sonraki süreçte peyderpey ilimizde vakalar maalesef arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gürel, tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığını artırmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayarak, son dönemde kentteki vaka sayısının biraz azaldığını, bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Telefonla bayramlaşma çağrısı

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Özellikle büyükbaş hayvan kesiminde aileden bir kişinin orada bulunmasını ve özellikle toplu kesim yapılan yerlerde vatandaşlarımızın saatlerce orada olmamasını takip edeceğiz. Sabahtan akşama kadar orada kalabalık oluşturmanın bir anlamı yok. Saat verilecek, o saat çerçevesinde kurban kesilecek. Belli bir kural içerisinde yaparsak ancak bu virüsle mücadele edebiliriz. Buna benzer başka tedbirler alınacak. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanır, bayramlaşırlar. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz."

Gürel, Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşma yapsınlar ki önümüzdeki süreci görelim. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Toplu olarak bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp bayramlaşma etkinliği yaparlarsa onları yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın gidip ailesini ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Orada vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşırsa sıkıntısız geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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