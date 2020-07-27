Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Erdoğan bugün kararları açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik toplantı için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak. Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı için alınacak önlemler...
27 Temmuz 2020, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı'nda Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler değerlendirilecek. Atılacak adımlar belirlenecek.
Okullar ile ilgili yol haritası konuşulacak
Corona virüsün en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk çalışmaları aktaracak, görüşleri alacak. Okullar ile ilgili yol haritası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.
Kabine'nin en sıcak gündemi Kurban Bayramı
Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı olacak. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs ile mücadelede gelinen son noktayı anlatacak, Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini aktaracak.
Kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı'nda sokak kısıtlaması veya seyahat kısıtlaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin kolay olmadığını söylemişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak
Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.