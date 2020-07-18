Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Oktay, kesinlikle düşünülmediğini söyledi.

İşte Selvi'nin yazısından ilgili kısım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Coron avirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.

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