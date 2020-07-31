Kurban Bayramı boyunca marketlerin açık olmadığı merak edilen konular arasında. Binlerce kişi Carrefour, Migros, A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.

Her marketin çalışma programı farklılık gösteriyor. Dolayısıyla diğer marketler henüz bir açıklama yapmadığı için çalışma durumları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kurban Bayramı tatil günleri:

30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün