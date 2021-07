Kurban Bayramı’nda rahat sindirim için 5 ipucu

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Prof. Dr. Korkut, olası sindirim problemlerini azaltmak için öncelikle etin dinlendirilmesi gerektiğini belirterek “Kurban Bayramı’nda hem fazla miktarda et tüketimi hem de yağlı ve şekerli besinlerin fazlaca yenmesi sonucunda gaz sıkışması, hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlik şikayetleri artar. İlk olarak kurban eti kesildikten hemen sonra tüketiliyor olsa da et yumuşaması için 24 saat buzdolabında dinlendirilmeli. Dinlendirilmiş et hem daha lezzetli olur, hem de sindirimi kolaylaşır. Taze et buzdolabında en fazla 1 gün saklanmalıdır. Uzun süre saklanacak ise yenecek miktar kadar ayrılıp diğer kısmı küçük parçalar halinde derin dondurucuda saklanmalıdır. Dondurduktan sonra kullanılacak etler oda sıcaklığında değil buzdolabının alt kısmında bekletilerek çözdürülmelidir. Çözdürülen etler ise hemen kullanılmalı, asla tekrar dondurulmamalıdır” diye konuştu.

ABARTIYA KAÇMAYIN, BOL SEBZEYLE TÜKETİN

Kırmızı etin ağırlıklı olarak tüketildiği Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Korkut, şöyle devam etti:

“Bayramlarda sofralarımız zengin olmakla birlikte sindirim sistemimizi zorlamamak için tek bir öğüne çok yüklenmek yerine, azar azar ve kısa aralıklarla et yemeye çalışılmalıdır. Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan kırmızı et öğle saatlerinde yenilmelidir. Gün içinde birden fazla kez et tüketmek sindirim sistemini olumsuz etkileyebileceğinden ortalama bir insanın günlük 50-100 gram arasında et tüketmesi, beraberinde bol sebze veya tahıl ile yenmesi genel sağlığın korunması açısından önemlidir. Et tüketilirken yanında sebze ve salata tüketimi hem lezzet hem de sağlık açısından fayda sağlar. Kırmızı et demir yönünden çok zengin bir besindir. Et ile birlikte C vitamininden zengin salata tüketmek etteki demir emiliminin artmasını sağlar.”

MANGAL YERİNE HAŞLAMA VEYA IZGARA TERCİH EDİLMELİ

Prof. Dr. Esin Korkut, “Et pişirilirken dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde açıkladı: Etleri kavurma veya kızartma olarak tüketmek etin hem sindirimini zorlaştırır hem de vitamin ve mineral kaybına neden olabilir. Etleri fırınlanmış, ızgara ve haşlama olarak tüketmeye özen göstermek uygundur. Ayrıca yine vitamin ve mineral kaybı olmaması açısından etler hızlı değil, hafif veya orta sıcaklıkta uzunca süre pişirilmelidir. Et iyi bir protein kaynağıdır fakat ekstra olarak yağ ve kolesterol de içerir. Bu yüzden kendi yağında pişirmeye özen gösterilmelidir. Ete ekstra yağ eklenmemelidir. Eğer mangal yapılacaksa et yakılmadan pişirilmelidir. Kömürün yanmasıyla ortaya çıkan maddelerin ete yapışmasına engel olmak ve ette bulunan yağların yanarak kanserojen maddeye dönüşmesini engellemek için etler kömürden 15 cm uzakta pişirilmelidir. Sakatatlar kolesterol içeriği açısından yüksek olduğundan dolayı sakatat tüketimi hiçbir zaman abartılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

GAZLI İÇECEK YERİNE SU VE AYRAN İÇİLMELİ

Prof. Dr. Esin Korkut, etin yanında su tüketiminin de büyük önem taşıdığını ifade ederek “Etin sindirimi ile açığa çıkan artık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için bolca su içmeye dikkat edilmeli. Su tercih edilmesi gereken en sağlıklı sıvı olup ortalama 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Öğünlerde çok fazla su tüketimi reflüyü arttırabileceğinden, yemekten 2 saat sonra sıvı tüketimi mutlaka artırılmalıdır. Sindirimi kolaylaştıracak en güzel içecekler su, soda, ayran ve bitki çaylarıdır. Gazlı içeceklerse, sindirim sistemini daha da zorlaştıracağı için önerilmemektedir” değerlendirmesinde bulundu.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.