Aylardır devam kısıtlamaların ardından Türkiye’de 1 Temmuz tarihi itibariyle yeni bir döneme girildi ve sokağa çıka kısıtlamaları tümüyle kaldırıldı. Ancak Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğine dair merak tırmanmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca, katıldığı programda Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu yanıtladı…

KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu sıklıkla dile getirilirken, Bakan Koca, gazetecilerden bu yönde gelen soruyu da cevapladı. Bakan Koca, özellikle bayram sırasında yaşanacak yoğunluğa dikkat çekti ve bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üzeri vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az %70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bir an öce toplumsal bağışıklığın kazanılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Koca, "şu anda bayram için ekstra bir tedbir olmadığını kaydetti.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaların ışığında Kurban Bayramı’nda herhangi bir kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı beklenmiyor.

VAKA SAYISI SON BİR HAFTADA EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile vaka sayısı son bir haftada en çok azalan iller belli oldu. İşte o iller:

Gümüşhane,

Eskişehir,

Artvin,

Denizli,

Bartın,

Zonguldak,

Rize,

Düzce,

Yalova

Balıkesir

VAKA SAYISI ANKARA VE İZMİR’DE AZALDI, İSTANBUL’DA ARTTI

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.