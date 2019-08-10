Kurban ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurbanın dini hükümleri ile ilgili açıklamalarını merak ediyor. Kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? sorusunu yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban derisi konusundaki hükmü…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde kurban hükümleri ile ilgili bilgilere göre kurban derisinin şu şekilde değerlendirilmesi tavsiye ediliyor:

"Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret verilmesi caiz değildir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir. Ancak kurbanın derisinin, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur."