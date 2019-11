Kurban eti için 12 saat uyarısı

KURBAN ETİNİ 12-24 SAAT DİNLENDİRİN UYARISI

Kurban Bayramı’nda tüketilecek et miktarı ve tatlılar, hamur işleri, şeker tüketimi konusunda uyarıda bulunan uzmanlar sağlık sorunu yaşanmaması için dengeli beslenmeyi öneriyor.Diyetisyen Cansu Kargu, bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanılması önerisinde bulunarak ağır yağlı hamur işleri ya da yeni kesilmiş et veya sakatatıyla mide zorlanmaması gerektiğini söyledi.Kargu, gün içerisinde tüketilecek et miktarı ise özellikle kolesterol ve tansiyon açısından sorun çıkaracağı düşünülerek kesinlikle abartılmaması gerektiğini belirterek, "Çok spor yapmayan bir insanın günlük ortalama et ihtiyacı ortalama 4-6 porsiyon kadardır. Bunun 1-2 tanesini kahvaltıda yumurta-peynir olarak tükettiğini düşünürsek 3-4 porsiyon et hakkı kalır. Bu da yaklaşık 3-4 dolu yemek kaşığı kavurmaya ya da 3-4 küçük boy biftek etine tekabül eder. Bu miktarın iki öğüne bölünerek tüketilmesi sağlık açısından daha faydalı olacaktır" dedi.Kargu, kurbanın kesildiği ilk gün rigor mortis (ölüm katılığı) oluşacağından 12-24 saat bekletilip sonrasında tüketilmeye başlanması gerektiğini ifade ederek,"Etimiz eğer kavurma yapılacaksa; kendi yağında kavrulmalı içerisine ekstra yağ katılmamalıdır. Kalp damar hastalığı olanlar, kolesterol problemi yaşayanlar ayrıca dikkat etmeli sakatat tüketiminden kaçınmalıdırlar. Etimizi yanında bol salata ile tüketmek demir emilimini artırmamıza ayrıca yardımcı olacaktır. Hayvan il kesildiğinde vücudunda ölüm katılığı anlamına gelen rigor-mortis oluşur. Bu durumu almak için et tüketilmeden önce 12-24 saat bekletilmelidir. Rigor Mortis durumunda tüketilen ya da direkt şoklanan etler sert olur ve vücutta sindirim problemlerine yol açar" diye konuştu.Kargu, bayram ziyaretlerinde ikramların yanında gelen asitli içecek, hazır meyve suları gibi içecekleri kesinlikle hayır denilmesi gerektiğinin altını çizerek,"Onlar yerine; maden suyu, ayran, şekersiz çay-kahve tercih etmeliyiz ve bunları tüketirken en önemlisi 2-3 litre su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Özetle bir kurban bayramı günü nasıl olmalı? Güne hafif bir kahvaltı il başlanmalı. Kahvaltı-öğle yemeği arasında minik bir ara öğün yapılmalı. Kurban etinden yenilecek miktar öğle ve akşam yemekleri arasında paylaştırılmalı. Et yanında bol salata tüketilmeli. Ziyaretlere sunulan ikramlara hayır denilebilmeli, özellikle zayıflama diyetlerinde tatlı tüketiminden uzak durulmalı. Etin yanında illa pilav tüketilecekse bu pirinç değil bulgur pilavı olmalı. Gün içerisinde bol su tüketilmeli. Gideceğimiz yere mümkün olduğunca yürüyerek gidilmeli, fiziksel aktivite artırılmalı. Asitli içecek ve meyve sularından uzak durulmalı onlar yerine ayran, maden suyu, şekersiz çay kahve ve su tüketilmeli" şeklindeki ifadelere yer verdi.