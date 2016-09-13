Kurban eti pişirmenin püf noktaları

Kurban etini pişirmeden eti 6 saat bekletmek gerekiyor çünkü; hayvanın kesim esnasında kaslarını sıkmasına ‘Rigor Mortis' yani ‘ölüm katılığı' deniliyor. Tüketime hazır hale gelmesi için 6-12 saat oda sıcaklığında dinlendikten sonra dolaba konulmalı. Ölüm katılığı geçmiş, yeteri kadar dinlenmiş etin daha lezzetli olacağını hatırlatmakta fayda var.Etimizi beklettikten sonra pişirme aşamasına geldiğimizde uygulayabileceğimiz püf noktaları:- Pişirirken kızartma yöntemlerinden uzak durun. Tercih edeceğiniz pişirme yöntemleri; fırında, haşlama ya da ızgara şeklinde olsun. Havalar güzelken bayramı mangal keyfi ile birleştirmek isteyenlerdenseniz dikkat! Eti yakmadan pişirmeniz ve içinin özellikle iyi piştiğine özen göstermeniz gerekir. Izgara yapılırken, etin ateşten 15 cm uzak olmasına, direkt ateşe ve dumana maruz kalmamasına özen gösterin.- Kavurma yapılırken içine ekstra yağ eklemeyin. Düşük sıcaklıkta etin suyunu çektirerek kendi yağında kavurun. Kavurmanın ne çok ne de az pişmesine dikkat edin. Sebzeleri garnitür olarak eklemenizde fayda var.- Etlerinizi parçalarken görünen yağlarını ayırın.- Kuyruk yağı gibi donmuş yağları kesinlikle kullanmayın.- Özellikle kalp damar hastaları, yüksek kolesterol içeren sakatatlardan uzak durun.- Taze et sert olduğu için hazmı zor olur. O nedenle et yemeklerini iyice çiğneyerek tüketmeniz mide sorunlarınızın önüne geçecektir.