Kurban etiyle kavurma nasıl yapılır?

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın veya sacın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın. Etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin. Sonra doğranmış soğanları, bir miktar pişirdikten sonra da biberleri ilave edin. Biber sotelendikten sonra domatesi ekleyin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin. Et pişmeden suyunu çekerse yarım çay bardağı kaynar su ilave edin. Et lokum kıvamına gelince tuzu ve baharatları ilave edin ve ocağı kapatın. Servise hazır!

Malzemeler: ● 1 kg kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti) ● 1 adet soğan (iri küpler halinde) ● 3 adet biber (doğranmış) ● 2 adet domates (soyup küp küp doğrayın) ● 2 yemek kaşığı sıvı yağ. ● 1 tatlı kaşığı tuz. ● 1 çay kaşığı karabiber. ● 1 çay kaşığı pul biber. ● 1 çay kaşığı kekik (2-4 kişilik)

KAVURMA NASIL SAKLANIR?

Kavurmayı kavanoza alın. Etleri kavanoza alırken kaşıkla bastırın ve dolan kavanozun en üstüne yağ gezdirin. Böylece etin hava alması önlenir ve herhangi bir bakteriyel bozulmanın da önüne geçilmiş olur. Kavurmaları 0-4 derecede saklayarak kış boyunca yiyebilirsiniz.

ET SUYU HAZIRLAYIN

Marketten bir paket buz torbası alın. Pişirdiğiniz et ve kemiğin suyunu süzün. Süzdüğünüz suyu torbanın içine koyun ve derin dondurucunuza atın. İhtiyacınız olduğunda bulyon halinde yemeklere koyabilirsiniz.

EV YAPIMI SUCUK NASIL YAPILIR?

Kurban etini sucuk şeklinde uzun süre saklayabilirsiniz. Üstelik çok pratik.

● 500 gram orta yağlı dana kıyma ● 1 tatlı kaşığı tuz. ● 1 tatlı kaşığı karabiber. ● 1 çay kaşığı kırmızı biber. ● 1.5 tatlı kaşığı kimyon. ● 1 çay kaşığı kekik. ● 3-4 diş rende sarımsak.

Tüm malzemeleri 3 kez rondodan geçirin. 1 gece kapaklı cam kap ile buzdolabında bekletin. Ertesi gün yine güzelce yoğurun ve streç filme sarıp buzluğa porsiyonlar halinde atın. Bu kadar. Buzluktan çıkarıp 8-10 dakika sonra kesip pişirebilirisiniz. Afiyet olsun.