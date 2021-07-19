Kurban etlerini doğrarken nasıl bir kesme tahtası kullanılmalı?

Kesim, yüzüm ve iç organların çıkarıldığı alet ve malzemelerin birbirinden ayrı olması gerekiyor. Her işlem sonrasında mutlaka yıkanıp dezenfekte edilmeli.

Etlerin parçalanması işlemi mutlaka uygun tezgahlarda (paslanmaz çelik masa veya etle temasında sakınca olmayan kolay temizlenebilir malzeme) yapılmalı.

Kesme parçalama tahtası kullanılacaksa mutlaka plastik tercih edilmeli. Kullanılacak plastiklerin gıda ile temasında sakınca olmadığını gösteren sertifikalarının olması gerekir.

Derinin üzerinde veya kanın akıtıldığı ve iç organların boşaltıldığı alanda et parçalama işlemi yapılmamalı.

Kesim ve yüzüm işlemlerinin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hayvanlar mümkün olduğunca askıya alınarak kesilmeli ve yüzülmeli. Kanatma (boğazlama) dahi yere dikey konumda askılarda yapılmalı.