Her yıl milyonlarca koç, koyun ve büyükbaş hayvan Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkıyor. Bu yıl yaklaşık 4, 5 milyon hayvanın kurbanlık olarak satışa sunulması beklenirken, 2021 Kurbanlık fiyatları da oldukça merak ediliyor. Hayvan yetiştiricileri maliyetlerinin yüzde 100 oranında arttığına dile getiriyor ve kurbanlık koç, koyun ve büyükbaş fiyatlarının da bu artıştan etkileneceği kaydediliyor. İşte 2021 kurbanlık fiyatları hakkında detaylar…

2021 KURBANLIK FİYATLARI

Kurban pazarları önümüzdeki haftadan itibaren belediyelerin belirledikleri kurban satış alanlarında açılacak. Bu yıl 3 milyonu küçükbaş, 1,5 milyonu da büyük baş olmak üzere 4, 5 milyon kurbanlığın satılacağı tahmin ediliyor.

Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin kesin bir rakam bulunmasa bile besiciler geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 artış olacağını belirtiyor.

KURBANLIK KOÇ, KOYUN VE BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

2021 Kurban fiyatları hakkında konuşan Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mücahit Yılmaz, geçen yıl 22 ila 23 TL arasında olan büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 26 TL ile 30 TL arasında değiştiğini kaydetti.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da küçükbaş kurbanlık fiyatlarının maliyetler nedeniyle yüzde 15 arttığını ve canlı kilogram fiyatının 32-34 TL arasında değiştiğini ifade etti.

KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaş kurbanlığın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında değişiyor. Kurban bağışı kabul eden vakıf ve derneklerde ise kurban bağışı fiyatları 900 ile 1800 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

KURBAN FİYATLARI MARKETLERDE NE KADAR?

Özellikle zincir marketler son yıllarda kurban satışları ile de öne çıkıyor. 2021 yılı için kurbanlık fiyatları 1900 TL ile 2 bin 100 TL arasında değişiyor. Bununla birlikte zincir marketlerde kurban satışında taksit imkanı da sunuluyor.