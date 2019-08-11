Kurban ibadeti sadakatin, Allah’a itaat ve teslimiyetin göstergesidir “Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey” anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Usulüne uygun olarak kurban ibadetini gerçekleştirmek önem taşıyor. Vatandaşlar da kurban ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hangi duaların okunduğunu araştırıyor. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte kurban keserken okunacak dualar…

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilerde şu ifadeler yar alıyor:

“İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir.

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”



