Kurban Bayramı arifesinde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman kurban ibadetinin yükümlülükleri ile ilgili aramalar gerçekleştiriyor. İnternette sıklıkla kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusu kurban ile ilgili merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Diyanet’e göre Kurban vakti…

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.