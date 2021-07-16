Kurban kesmenin hükmü konusunda Hanefi ve Şafi mezhepleri ve diğer mezhepler arasına farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, bir kişinin kurban kesebilmesi için bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgiler ışığında kurban ibadeti hakkında merak edilen soruların cevapları…

KURBAN KESMEK FARZ MI VACİP Mİ SÜNNET Mİ?

Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri kurban kesmenin farz olmadığıdır. Zira İslam’ın Namaza kılmak, Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak ve Kelime-i şehadet getirmek üzere 5 tanedir.

Kurban kesmek Hanefi mezhabi hariç diğer dinlerde sünnet olan ibadetler arasındadır. Ancak Hanefilerde kurban kesmek vacip olan bir ibadettir.

Vacip ise farz kadar kati olmasa bile Müslümanlıkta yapılması gereken ibadettir.

Kurban ibadeti, vacip ya da sünnet kabul edilse bile geçmişten bugüne Müslüman toplumların bir simgesi haline gelmekle birlikte aynı zamanda toplum içinde kaynaşmanın bir yolu olmuş ve toplumsal bir konu haline de gelmiştir.

KURBAN KESMEK KİMLERE DÜŞER?

Bir kişinin kurban kesmesi için birtakım koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Bunlar;

Akıl sağlığı yerinde olmak,

Büluğa ermiş (ergen olmuş), olmak

Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olmak

Mukim olmak.

Ayrıca, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para veya eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Bununla birlikte kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN OLACAK HAYVANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?