Kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi? Kimler kurban kesebilir? Kurban kesmek kimlere düşer?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman kurban kesmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer yandan kurban kesmenin hükmü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. En çok merak araştırılan konular ise Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir? Kurban kesmek kimlere düşer? soruları olarak karşımıza çıkıyor.
16 Temmuz 2021, Cuma 15:44 Son Güncelleme:
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Kurban kesmenin hükmü konusunda Hanefi ve Şafi mezhepleri ve diğer mezhepler arasına farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, bir kişinin kurban kesebilmesi için bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgiler ışığında kurban ibadeti hakkında merak edilen soruların cevapları…
KURBAN KESMEK FARZ MI VACİP Mİ SÜNNET Mİ?
Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri kurban kesmenin farz olmadığıdır. Zira İslam’ın Namaza kılmak, Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak ve Kelime-i şehadet getirmek üzere 5 tanedir.
Kurban kesmek Hanefi mezhabi hariç diğer dinlerde sünnet olan ibadetler arasındadır. Ancak Hanefilerde kurban kesmek vacip olan bir ibadettir.
Vacip ise farz kadar kati olmasa bile Müslümanlıkta yapılması gereken ibadettir.
Kurban ibadeti, vacip ya da sünnet kabul edilse bile geçmişten bugüne Müslüman toplumların bir simgesi haline gelmekle birlikte aynı zamanda toplum içinde kaynaşmanın bir yolu olmuş ve toplumsal bir konu haline de gelmiştir.
KURBAN KESMEK KİMLERE DÜŞER?
Bir kişinin kurban kesmesi için birtakım koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Bunlar;
- Akıl sağlığı yerinde olmak,
- Büluğa ermiş (ergen olmuş), olmak
- Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olmak
- Mukim olmak.
- Ayrıca, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para veya eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Bununla birlikte kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN OLACAK HAYVANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekmektedir.
- Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün,
- Bir veya iki gözü kör,
- Boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık,
- Dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik,
- Dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz
- Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması,
- Şaşı, topal, hafif hasta,
- Bir kulağı delik veya yırtılmış olması,
- Memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir.
- Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.
- Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir