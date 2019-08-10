İçerisinde pek çok sembol, anlam ve değer taşıyan kurban ibadeti sadakatin, Allah’a itaat ve teslimiyetin göstergesidir. Müminler her Kurban Bayramı’nda Cenab-ı Hakk’a bağlılıklarını bir kez daha ifade ederken, hak ve hakikat için her türlü fedakârlığı yapabileceklerini de göstermiş olurlar. Kurban ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler de Diyanet’in kurban ile ilgili hükümlerini araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusu. İşte kurban kesimi ve namaz ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hükmü…

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadeti ile ilgili hükümleri internet sitesinden paylaşıyor.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.”