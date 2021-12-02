Kurbanlarına tuzak kurmuş: Açın kapıyı ben şerifim

ABD Detroit’teki Oxford Lisesi’nde önceki gün 15 yaşındaki bir öğrenci Sig Sauer marka tabancayla ateş açmış, Tate Myre (16), Hana Juliana (14), Madisyn Baldwin (17) adlı öğrencileri öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı. Adı açıklanmayan saldırganın okulda akran zorbalığına uğradığı ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan silahı babasının cuma günü aldığı, evde bir cephaneliğe yetecek kadar silah bulunduğu belirlendi. Saldırganın elinden silahı almaya çalışırken ölen Tate Myre kahraman ilan edildi.

Tate Myre

PENCEREDEN ATLADILAR

Bu arada okul katliamı sırasında bir sınıfta çekilen video ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerini duyunca sınıfın kapısına barikat kuran çocuklar yer alıyor. Kapıya gelen bir kişi “Ben şerifim. Dışarı çıkmak artık güvenli” diyor. Bir öğrenci “Henüz bu riski almak istemiyoruz” yanıtını veriyor. Kapıdaki kişi öğrenciye “Kanka” diye seslenince öğrenciler, karşıdakinin saldırgan olduğunu anlıyor ve giriş kattaki sınıfın penceresinden atlayarak kaçıyor.