Hayvandan insana bulaşan hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Nizamoğlu, "Hayvana ait doğal deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların varlığı çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HAYVANI STRESE SOKMAYIN

Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları aldıktan sonra nakil işlemlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın, "Tüm bu kriterler yanında dini açıdan uygun hayvanlar (gebe, kör olmayan) kurbanlık olarak belirlenebilir. Hayvanların alım işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleridir. Hayvan nakil işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeksizin uygulanmalıdır" dedi.

"ETİN KALİTESİ İÇİN 12 SAAT DİNLENDİRİN"

Hayvanları taşırken olası yaralanmalara karşı tedbir almak gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçın, "Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmelidir. Yorgun, yeni nakil olmuş ya da strese maruz kalmış hayvanların kesimi hemen yapılmamalı, bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi öncesinde en az 6 saat süreyle yemleme kesilmeli hayvana yalnızca su verilmelidir. Kesim işlemleri için yetkili mezbahalar ya da kurban kesim merkezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve sağlık açısından önemlidir" diye konuştu.

KURBAN KESİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban kesimi sırasında etin kanının iyice akıtılmasını öneren Dr. Yalçın, "Kurbanlar asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun yerlerde kestirilmelidir. Kesim işlemi mümkünse tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Etler kesimden sonra hemen tüketilmemeli 12 saat süreyle soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra tüketilmesi ete lezzet, gevreklik ve aroma sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1200 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 7 bin-11 bin lira fiyatlarla satılırken, bu yıl ise küçükbaş fiyatının 1000-1500 lira, büyükbaş fiyatının ise 8 bin 500-13 bin 500 lira olması bekleniyor.

YÜZDE 15 ZAMLI

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 artış olduğunu belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Maliyet artışı ise yüzde 40 oldu. Alım gücünün düşmesiyle talep azalınca, üretici maliyet artışını fiyata aynı oranda yansıtamadı. Maliyet kalemlerini oluşturan bazı takviye ilaçları, bazı yemler ve mazot gibi ürünlerin çoğu ithal edildiğinden, dövizin etkisiyle fiyatları arttı” dedi.

KİLOSU 23 LİRA

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 800 bin büyükbaş, 2.5 milyon da küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl 900 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesilmesi öngörülüyor. Kurban satışından ise toplamda 10 milyar liralık bir cironun oluşması bekleniyor. Kurbanda toplam tüketilen etin miktarı 200 ton. 2018’de küçükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 21, büyükbaşın 23 lirayken, bu yıl ise küçükbaşın 23 lira, büyükbaşın ise 26 liradan başlaması bekleniyor.

KIZILAY'DA 850 LİRA

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içi 890 lira, yurt dışı ise 725 lira olarak açıkladı. Kızılay da yurt içinde kurban bağışı bedelini 850 lira, yurt dışında ise 725 lira olarak belirledi.