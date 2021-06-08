Kurbanlık fiyatları kaç lira? Zam gelecek mi? Kızılay duyurdu…

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi. Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

VEKALETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR

Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.

Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.

KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

KURBANLIK FİYATLARI NASIL DÜŞER?

Otel ve restoranların pandemide kapalı olması, canlı hayvan arzında artışa yol açtı. Bu durum kurbanlık fiyatlarına da olumlu yansıyor. Üretici, elinde fazla hayvan olması sebebiyle bu yıl zam yapmama kararı aldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan üretim yerlerinde fiyatlar belli olmaya başladı. İllere göre farklılaşan fiyatlar, küçükbaşta 1.500 TL ile 3.500 TL, büyükbaşta ise 8 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Restoranların ve otellerin kapalı olması sebebiyle et tüketimi neredeyse yarı yarıya düştü. Dolaysıyla üretim merkezlerinden kesimhanelere hayvan gitmedi. Hal böyle olunca hayvanlar üreticinin elinde kaldı. Bir piyasada mal çok olunca fiyatı düşer. Kurban Bayramı'nda da böyle bir durum yaşıyoruz." dedi.

ÜRÜN SAYISI FAZLA

Normal şartlarda her yıl yüzde 15-20 arası zam beklendiğini söyleyen Tunç, "Bu yıl zam yapılmıyor çünkü ürün çok. Eritilmesi gereken hayvan sayısı fazla. Öte yandan yem fiyatlarına yüzde 70 zam geldi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ancak üreticinin elindeki hayvanı eritmesi için zam yapmama kararı aldık. Kesim yerleri ile ilgili de sıkıntı yaşanmaz. Geçen yıl devletimiz gayet iyi tedbirler aldı. Keza salgın daha yüksek seviyelerdeydi. Bu yıl da aynı tedbirlerin alınacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

KÜÇÜKBAŞ TERCİH EDİN

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da şunları söyledi: Fiyatlar bu yıl aşağı yukarı aynı kalacak. Ancak bu, ticaret ve pazarlık işi. Fiyat aslında pazarda belirleniyor. Küçükbaş tercih edilmeli. Çünkü sayısı daha fazla, maliyeti de düşük. Büyükbaş, ithal yem ile beslenirken küçükbaşa ne verirseniz yer. Ayrıca kesilmesi daha kolay olur. Bu arada et, bir meslektir. Kurban Bayramı'nda herkes kasap oluyor. Etlerin çoğu ziyan ediliyor. Paslı bıçaklar ve kıyma makineleri kullanılıyor. Burada ciddi bir israf yapılıyor. İşi uzmanına bırakmak gerek.