Kurbanlıklar hazır

Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak. Bayrama sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da belli oldu. Artık satış noktalarına çıkan kurbanlıkların fiyatı; küçükbaşta 900 TL’den, büyükbaşta ise 7.000 TL’den başlarken, bazı marketler de kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Marketten kurbanlık almak isteyenin, en az 1.295 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

16 kiloluk koç 1.585 TL

Migros’ta 12 kilogram olan koç paketi 1.445 TL’den satışa çıkarken, 16 kilogramlık koç paketinin fiyatı ise 1.585 TL’yi buluyor. 21 kilogramlık büyükbaşın hisse fiyatı da 1.825 TL’den satılıyor. Money Bonus Kart ile yapılan alıma anında 125 TL indirim uygulanıyor. Nakit ödemenin yanı sıra 3 veya 6 taksitle kartla ödeme seçeneği var. Sipariş, mağaza veya ‘migros.com.tr’den veriliyor.

Büyükbaşta hisse 1.790 TL

CarrefourSA da 18 kilogramlık küçükbaş kıvırcık koç paketi 1.590 TL, 20 kilogramlık kemiksiz büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını ise 1.790 TL olarak belirledi. Büyükbaş kurbanlık hisse paketini bayramın dördüncü günü alacaklara ise fiyatta 100 TL indirim yapıyor ve böylece 1.690 TL ödeniyor. Market, Axess kart alacaklara 100 lira indirim ve 9 ay taksit fırsatı sunuyor. Sipariş, markete veya ‘carrefoursa.com’dan veriliyor.

İndirim var

A101’de en az 16 kilogramlık küçükbaş Karaman koç 1.295 TL, en az 20 kilogramlık büyükbaş kurban hisse fiyatı ise 1.495 TL’den satılıyor. Kurbanlığını Denizbank kartı ile alana fiyatta 100 TL indirim uygulayan marka, Bonus, Bankkart, Maximum ve World kartla alışverişe ise peşit fiyatına 4 taksit imkanı sunuyor.

9 taksit imkanı sunuyor

Metro Market, 20 kilogramlık küçükbaş Balıkesir kıvırcık koç paketini 1.650 TL olarak satışa çıkarıyor. Market, 30 kilogramlık kemiksiz büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını da 2.650 TL olarak belirledi. Kartla yapılacak alışverişe 9 taksit sunuyor. Müşteri, mağazaya giderek vekaleti karşılığında kurbanlığını alıyor.

Diyanet vekalet bedelini belirledi

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurtiçi 975 TL, yurtdışı ise 825 TL olarak açıkladı. Kızılay da yurtiçinde kurban bağışı bedelini 1.050 TL, yurtdışında ise 850 TL olarak belirledi.

Kesim noter huzurunda

Veteriner hekimler tarafından canlı muayenesi yapılan ve resmi sağlık raporu alınan kurbanlıklar, noter huzurunda, din görevlileri eşliğinde Islami koşullara ve Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen corona önlemlerine uygun olarak kesiliyor. Kesimlerin hemen ardından, vekalet verilen kişiye SMS ile bilgisi gönderiliyor. Müşteri, kurban kolisini market mağazasından alabildiği gibi isterse adresine de teslim edilebiliyor. Ayrıca, kurbanlarını mağazalardan teslim almak isteyen müşterilere dana için kıyma, kuşbaşı ve parça et, koç için de kemikli olarak istenilen sayıda parçalama hizmeti ücretsiz sunuluyor.

Corona önlemleri

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim yerlerine yönelik önlemleri içeren bir rehber yayımladı.

İşte ayrıntılar:

Satış yapılacak alanda en az 2 metre mesafeyle hayvan satış üniteleri oluşturulacak.

Her satış ünitesinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasap, temizlik görevlisi ve yöneticilere corona virüs eğitimi verilecek.

Kesimhanelerin önünde kalabalık oluşmasını önlemek için kesimler randevuyla yapılacak.

Kesim yapılırken sırasını bekleyenler, sosyal mesafe kurallarına uyacak.

Çalışan da bekleyen de mutlaka maske takacak.

Satış ve kesim alanında olanların ateş ölçümü mutlaka yapılacak.

Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven ve çizme kullanacak.







