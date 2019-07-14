Kurbanlıklar hazır! İşte fiyatlar...

Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta başlayacak. Bayrama 1 ay olmasına rağmen, telaşı ise şimdiden başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1200 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 7 bin-11 bin lira fiyatlarla satılırken, bu yıl ise küçükbaş fiyatının 1000-1500 lira, büyükbaş fiyatının ise 8 bin 500-13 bin 500 lira olması bekleniyor.

YÜZDE 15 ZAMLI

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 artış olduğunu belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Maliyet artışı ise yüzde 40 oldu. Alım gücünün düşmesiyle talep azalınca, üretici maliyet artışını fiyata aynı oranda yansıtamadı. Maliyet kalemlerini oluşturan bazı takviye ilaçları, bazı yemler ve mazot gibi ürünlerin çoğu ithal edildiğinden, dövizin etkisiyle fiyatları arttı” dedi.

KİLOSU 23 LİRA

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 800 bin büyükbaş, 2.5 milyon da küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl 900 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesilmesi öngörülüyor. Kurban satışından ise toplamda 10 milyar liralık bir cironun oluşması bekleniyor. Kurbanda toplam tüketilen etin miktarı 200 ton. 2018’de küçükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 21, büyükbaşın 23 lirayken, bu yıl ise küçükbaşın 23 lira, büyükbaşın ise 26 liradan başlaması bekleniyor.

KIZILAY'DA 850 LİRA

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurtiçi 890 lira, yurtdışı ise 725 lira olarak açıkladı. Kızılay da yurtiçinde kurban bağışı bedelini 850 lira, yurtdışında ise 725 lira olarak belirledi.

SOKAKTA KESENLERE 287 LİRA CEZA

-Hayvan varlığının devamı için yasak olan dişi hayvan (düve, inek) kesiminden kaçınılması gerekiyor.

-Bayram süresince kurban satış ve kesim yerleri denetlenecek. Kapı önlerinde kurban kesenlere, 287 liraya kadar para cezası verilecek.

-Kurbanlıkları Türkiye’de 150 ruhsatlı hayvan satış noktasından satın almak mümkün.

-Kurban döneminde Türkiye geneline Iğdır ve Ağrı’dan küçükbaş gönderiliyor. Sivas, Tokat ve Kayseri’den büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatı oluyor.

-İç Anadolu kurbanlık için koyun, Akdeniz ve Ege keçi, Trakya hem küçük hem büyükbaş ve Doğu illeri de büyükbaş tercih ediyor.

-Hayvan sıkıntısı yok. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin de küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu açıkladı.

-Bu yıl kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 102 ülkenin sığır, küçükbaş hayvan sayısı ise 136 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacak.