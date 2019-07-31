Kurbanlıklar markette

Kurbanlıklar; küçükbaşta en düşük fiyat 1000 lira, büyükbaşta ise en düşük 8 bin 500 liradan pazarda yerini alırken, bazı marketler de kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Marketten kurbanlık almak isteyenin, en az 1195 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

16 KİLOLUK KOÇ 1395 TL

Migros’ta 12 kilogram olan koç 1245 TL’den satışa çıkarken, 16 kilogramlık koçun fiyatı ise 1395 TL’yi buluyor. 21 kilogramlık büyükbaşın hisse fiyatı da 1595 TL’den satılıyor. Money Bonus Kart ile yapılan alıma anında 100 TL indirim uygulanıyor. Sipariş, mağaza, ‘444 10 44’ numaralı müşteri hizmetleri hattından veya ‘migros.com.tr’ üzerinden veriliyor.

BÜYÜKBAŞTA HİSSE 1445 TL

CarrefourSA da 17 kilogramlık Karaman koç paketi 1345 TL, 17 kilogramlık küçükbaş Kıvırcık paketi 1395 TL, 20 kilogramlık büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını ise 1445 TL olarak belirledi. Market, kurbanını Axess kart ile alacaklara yüzde 10 indirim ve 9 ay taksit fırsatı sunuyor. Sipariş, markete veya ‘carrefoursa. com’dan randevu usulü veriliyor.

İNDİRİM VE TAKSİT VAR

A101’de en az 14 kilogramlık küçükbaş (Karaman koç) 1195 TL, en az 20 kilogramlık büyükbaş kurban hissesi ise 1345 TL’den satılacak. Kurbanlığını Denizbank kartı ile alana fiyatta 50 lira indirim uygulayan marka, Bonus, Maximum ve World kartla alışverişe ise peşit fiyatına 4 taksit imkanı sunuyor.

KESİM NOTER HUZURUNDA

Veteriner hekimler tarafından canlı muayenesi yapılan ve resmi sağlık raporu alınan kurbanlıklar, noter huzurunda, din görevlileri eşliğinde kesiliyor.

Vekalet verilen kişiye SMS ile bilgisi gönderiliyor. İstendiğinde adrese de teslim edilen koliler özel etiketlenerek, soğuk hava dolaplarında saklanıyor. Adrese teslim kurban siparişi için 15 TL gönderim ücreti uygulanıyor.

Kızılay da bu yılki kurban hisse fiyatını yurtiçinde 850, yurtdışında ise 725 lira olarak belirledi.



