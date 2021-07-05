Kurbanlıklar markette hazır

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayacak. Bayrama sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da belli oldu. Bayramdan 15 gün önce satış noktalarına çıkacak kurbanlıkların fiyatı; küçükbaşta 1.300 TL’den, büyükbaşta ise 8 bin TL’den başlarken, Türkiye geneline yayılmış bazı zincir marketler de kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Marketten kurbanlık almak isteyenin, en az 1.490 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

12 KİLOLUK KOÇ 1795 TL

Migros’ta 12 kilogram olan koç paketi 1.795 TL’den satışa çıkarken, 16 kilogramlık koç paketinin fiyatı ise 1.950 TL’yi buluyor. 25 kilogramlık büyükbaşın hissesi 2 bin 295 TL’den satılıyor. Money Bonus Kart ile yapılan alıma anında 125 TL indirim uygulanıyor. Nakit ödemenin yanı sıra 6 taksitle kartla ödeme seçeneği var. Sipariş, mağaza veya ‘migros.com.tr’den veriliyor.

BÜYÜKBAŞTA HİSSE 2050 TL

CarrefourSA da 17 kilogramlık küçükbaş kıvırcık koç paketi 1.950 TL, 20 kilogramlık kemiksiz büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını ise 2 bin 50 TL olarak belirledi. Büyükbaş kurbanlık hisse paketini bayramın 4’üncü günü alacaklara ise fiyatta 100 TL’lik indirim yapıyor ve böylece 1.950 TL ödeniyor. Market, kartla alımlarda 9 ay taksit fırsatı sunuyor. Sipariş, market veya ‘carrefoursa.com’dan veriliyor. Kurbanlıklar, müşterinin adresine ücretsiz teslim ediliyor.

İNDİRİM VE TAKSİT VAR

A101’de en az 16 kilogramlık küçükbaş Karaman koç 1.695 TL, en az 20 kilogramlık büyükbaş kurban hisse fiyatı ise 1.795 TL’den satılıyor. Kurbanlığını Denizbank kartı ile alana fiyatta 100 TL indirim uygulayan marka, farklı bankaların kartlarına da 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de sağlıyor.

YEREL ZİNCİRLER

Eskişehir, Ankara gibi birçok büyükşehirde hizmet veren Çağdaş marketler zinciri de en az 16 kilogramlık kurbanlıkları 1.490 TL'den satışa sundu. Ayrıca Ankara’da faaliyet gösteren Alnıaçıklar Market gibi birçok ildeki büyük yerel marketlerin de hizmet verdikleri şehirin vatandaşlarına kolaylık sağlamak için kurban satışları bulunuyor.

KORONA TEDBİRLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı, Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim yerlerine yönelik önlemleri içeren rehberde şunlar var:

Satış yapılacak alanda en az 2 metre mesafeyle hayvan satış üniteleri oluşturulacak.

Her satış ünitesinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasap, temizlik görevlisi ve yöneticilere koronavirüs eğitimi verilecek.

Kesimhanelerin önünde kalabalık oluşmasını önlemek için kesimler randevuyla yapılacak.

Kesim yapılırken sırasını bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uyacak.

Çalışan da bekleyen de mutlaka maske takacak.

Satış ve kesim alanında olanların ateş ölçümü mutlaka yapılacak.

Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven ve çizme kullanacak.

VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 1.125 TL, yurtdışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Kızılay da 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurtiçinde 1.050 TL, yurtdışında ise 1.080 TL olarak belirledi.

NOTER HUZURUNDA KESİLİYOR

Veteriner hekimler tarafından canlı muayenesi yapılan ve resmi sağlık raporu alınan kurbanlıklar, noter huzurunda, din görevlileri eşliğinde Islami koşullara ve Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen korona önlemlerine uygun olarak kesiliyor. Kesimlerin hemen ardından, vekalet verilen kişiye SMS ile bilgisi gönderiliyor. Müşteri, kurban kolisini market mağazasından alabildiği gibi isterse adresine de teslim edilebiliyor. Ayrıca kurbanlarını mağazalardan teslim almak isteyen müşterilere dana için kıyma, kuşbaşı ve parça et, koç için de kemikli olarak istenilen sayıda parçalama hizmeti ücretsiz sunuluyor.

SAHTE KASAP UYARISI

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte kasap uyarısında bulundu. Palandöken, “Derilerin heba edilmemesi, ekonomiye kazandırılması çok önemli. Bu derilerin verimli kullanılmasında en önemli nokta bilen birinin kesmesi ve bıçak seçimi. Kurbanını kendisi kesecek vatandaşlarımız kalitesiz, ucuz ya da kör bıçakları asla tercih etmemeli. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil, kasap esnafımıza teslim etmeli” dedi.