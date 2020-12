Kurdele çiçeği bakımı nasıl yapılır? Kurdele çiçeğinin tüm faydaları...

Formaldehitler, insan hayatının kalitesini düşüren, alerji, sinüzit ve horlama gibi daha pek çok rahatsızlığın ortaya çıkmasını sağlayan kimyasallardır. NASA'nın yaptığı araştırmalarda ise, evde bakımı yapılan kurdele çiçeği, havayı bu kimyasallardan temizlemektedir.

Kurdele çiçeği, her ortama kolayca uyum sağlayabilen, uzun düz yapraklara sahip, şık bir bitkidir. Ata vatanı Afrika ve Asya kıtalarının tropik ve subtropik bölgeleridir. Kurdele çiçeğinin dünyada yaklaşık 220 türü bulunmaktadır.

Agavaceae ailesine mensup olan Kurdele çiçeği, hem salon bitkisi olarak yetiştirilebilen hem de ılıman bölgelerde dış mekanda da dikimi yapılabilen bir bitkidir. Uzun süre susuzluğa dayanabilir. Yaprakları sezon dönemlerinde beyaz çiçekler açar ve çok yıllık bir türdür.

Bir oksijen bitkisi olan Kurdele çiçeği, en iyi hava temizleyen üç bitkiden biridir. Ayrıca diğer bitkilerle birlikte aynı saksı içerisine dikilebilir. Fakat kendisine ait bir saksıda bulunması daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Bitki bölünerek ya da her sezon verdiği yeni yavrularının toprağa dikilmesi ile çoğalmaktadır. Bakımı oldukça kolay ve zahmetsiz olan bu bitki düz yaprakları ile çok güzel görünmektedir. Evde, ofislerde ya da kafelerin dış mekanlarında bakımı yapılabilir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Kurdele çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Kurdele çiçeğinin diğer bitkilere nazaran bakımı, oldukça kolaydır. Kökleri sayesinde su depolayabilir. Ayrıca;

Yaz ayları söz konusu olduğunda haftada iki kez, kış aylarında ise haftada yalnızca bir kere sulamak gerekmektedir.

Soğuk ve sıcak arasında kalmak bitkinin kurumasına neden olur. Yapraklar sağlaması gereken faydayı kaybeder. Yine aşırı soğuk havalarda da susuz bırakılmamalı ve haftada iki sefer sulanmalıdır.

Bitki çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duymaz. Yoğun güneş ışından uzak konumlandırılması gerekmektedir. Fazla gölge olmayan bir alan Kurdele çiçeği için idealdir.

Hava akımından kolay etkilenebilir. Bu yüzden belli bir bölgede oda sıcaklığında konumlandırılmalıdır.

Her bitki gibi zaman içerisinde topraktaki vitamin ve mineraller tükeneceği için, yılda en az bir kere bu desteği vermek gerekir.

Bitki konumlandırıldığı alanda başka cisimlerle temas etmemelidir.

Kurdele çiçeğinin konumu nasıl olmalıdır?

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak istemeyen Kurdele çiçeğini, güneş ışığından dolaylı bir şekilde yararlanabileceği bir konumda bulundurmak gerekmektedir. Özellikle kış aylarında bulunduğu odanın sıcaklığı 12°C altına düşmemelidir. Çiçeğin konumunu bu şartları göz önüne alarak belirlemek gerekmektedir.

Kurdele çiçeğinin toprak seçimi nasıl olmalıdır?

Kurdele çiçeği ilk alındığında, muhtemelen uzun zamandır aynı toprak içerisinde durduğunu tahmin etmek zor değil. Bu yüzden ilk olarak toprağını değiştirmekte yarar vardır. Bitkide kullanılması gereken toprak ise humuslu ve lifli topraktır. Toprağın değişimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, saksının en fazla bir numara büyüğüne dikilmesi gerektiğidir. Tuzlu toprağı sevmeyen bitkiye, senede en az bir kez mineral ve vitamin desteği verilmelidir.

Kurdele çiçeği nasıl sulanmalıdır?

Bitkiyi sularken suyun her bölüme ulaştığından emin olmak gerekmektedir. Ayrıca sulama sonrası tabanında su birikintisi olmamasına özen gösterilmeli ve su miktarı her zaman aynı ölçüde olmalıdır. Büyümesinde bir değişiklik olmadığı sürece, su miktarını arttırmaya gerek görülmez. Kış aylarında ise direkt musluktan soğuk su ile sulamamak gerekmektedir. Verilen su her zaman oda sıcaklığında olmalıdır.

Kurdele çiçeği nasıl çoğaltılır?

Kurdele çiçeği, uzantısı olan yapraklarında bulunan yavruları ya da bölünerek çoğalır. Yapraklar üzerindeki yumrular ise tohumlarıdır. Bunlar toprağa dikildiğinde yeni kurdele çiçekleri elde etmeyi sağlar. Diğer yandan bitkinin kökünden, üst kısımlara uzanan ince yapraklar köklerinden ayırma yöntemiyle de başka bir saksıya dikilebilir.

Kurdele çiçeği faydaları nelerdir?

Kurdele çiçeği havayı kimyasallardan temizlemektedir. 24 saat içerisinde havadaki karbonmonoksiti emer ve özellikle sigara dumanına maruz kalan alanlarda bulundurulabilir. Bitkinin bu işlevi görmesi NASA tarafından dahi kabul görmüştür. Merkez noktasından itibaren büyüyen bu çiçek, kötü kokuyu ortadan kaldırabilen harika bir bitkidir. Dayanıklı bir bitki olmasından dolayı uzun yıllar boyunca ayakta kalabilir ve bu sayede evin havasını değiştirebilir. Her daim yeşilliğini koruyan Kurdele çiçeğinin asma saksılarda ve yukarı konumda tutulması yaygındır.