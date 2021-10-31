International Data Corporation, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyat rakamlarını paylaştı. Rapora göre yeni çeyrekte 69 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile Samsung birinci olurken, pazar payının yüzde 20,8’ini elinde tutuyor. Apple, 50,4 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek pazarın yüzde 15,2’sine ulaştı. Xiaomi ise 69 milyon sevkiyat gerçekleştirdi ve yüzde 13,4 pazar payına sahip oldu. Dördüncü ve beşinci sıraya yerleşen Vivo ve OPPO ise, sırasıyla 33,3 milyon, 33,2 milyon sevkiyat rakamlarına ulaştı.

IDC’nin Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicileri araştırma direktörü Nabila Popal, tedarik ve bileşen sıkıntılarının yavaşladığını ve tüm büyük satıcıların dördüncü çeyrek için üretim hedeflerini de tamamlandığını açıkladı.



