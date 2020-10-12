Bilgisayar satışları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 79.2 milyon adede ulaştı ve yüzde 13 artış yaşadı. Bu rakam, son 10 yılın en yüksek satış adedine tekabül ediyor. Şirket, satışlardaki artışın COVID-19 salgını ve sosyal izolasyon çalışmaları nedeniyle girilen dijitalleşme süreçlerine bağlı olabileceğini belirtti.

Diğer yandan, yılın ilk çeyreğindeki satış rakamları düşük olsa da ikinci çeyrekteki toparlanma, üçüncü çeyrek rakamlarına da yansıdı. Lenovo, 19 milyon 270 bin adet satışla lider konuma yerleşti ve yüzde 24.3 pazar payı elde etti. Listede Lenovo’yu, 18 milyon 660 bin adet satış ve yüzde 23.6’lık pazar payıyla HP ve 11 milyon 989 bin adet satış ve yüzde 15.1 pazar payı ile Dell takip etti.

Apple ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 6 milyon 372 bin adet bilgisayar satışı yaptı. Yüzde 8.1 pazar payı elde eden şirket, listenin 4. sırasında yer aldı. Apple’ı takip eden Acer, adet bazında 5 milyon 639 binlik bir rakama ulaştı ve pazardan yüzde 7.1’lik bir pay aldı. Diğer teknoloji şirketlerinin toplam satışının ise 17 milyon 277 bin adet olduğu ve bu rakamın, yüzde 21.8’lik bir pazar payına tekabül ettiği ifade edildi.