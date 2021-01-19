Küresel ekonomiye ‘sigorta’ desteği

Araştırmalar da gösteriyor ki sigorta sektörünün gelecekte dünya ekonomisindeki rolü daha da artacak. Gazete Sigorta’da yayınlanan bir haberde Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen’in Linkedln’deki kaleme aldığı yazısına yer verdi. Gülen, yazısında dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden SwissRe’nin araştırmasını örnek vererek gelecek öngörülerini paylaştı. “Pandemi dönemini sigorta sektörü güçlü bir performansla geçirdi ve bu performans önümüzdeki yıl ve sonrasında toparlanması beklenen global ekonomi için bir destek sunabilir” diyen Gülen, SwissRe’nin “Global Ekonomi ve Sigorta Piyasası Görünümü 2021/2022” Sigma raporunun bu yönde önemli veriler içerdiğinde dikkat çekti.

Fiyatlar büyümeyi destekleyecek

Rapora göre dünya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,7 oranında büyüyeceğini kaydeden Gülen; şöyle devam etti: “Sonrasında uzun süreli bir ekonomik iyileşme yaşanacak. Rapor, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olabilmesi için büyümenin daha kapsayıcı olması sürdürülebilir altyapıya; dijital ekonomiye ve insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Rapora göre sigorta sektörü pandemide iyi bir sınav verdi, bu yıl yaşanan global resesyona oldukça iyi dayandı. Hayat dışında bu yıl yüzde 1,1 büyüme beklentisi olduğunu ifade eden raporda, 2021 ve 2022’de bu alanda yüzde 3.6 büyüme beklendiği vurgulanıyor. Fiyatların yükselmesi de sektörde büyümeyi destekleyecek.”

“Pandemi döneminde sigorta sektörünün ortaya koyduğu performans sektörün sadece gücünü kanıtlamadı; aynı zamanda dünyanın iyileşmesine de yardımcı olabileceğini gösteriyor” açıklamasını yapan Gülen; raporda da bu yönde değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

Şoklara karşı direnci artıracak

Gülen, rapordaki detaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Raporda ‘Dünya ekonomisinin gelecekteki şokları absorbe etme yeteneği zayıfladı. Bu konuda direnç oluşturmak hayati önem taşıyor. Yatırımcılar ve sigortacılar sürdürülebilir altyapıyı birlikte finanse ederek ekonomileri güçlendirebilir. Direnç oluşturmak sürdürülebilir bir küresel iyileşmenin anahtarı. Sigorta sektörü de dünyayı daha sürdürülebilir ve adaletli bir noktaya taşımak için finansal gücünü kullanma fırsatına sahip’ saptamasına gönülden katılıyorum. İçinde bulunduğumuz dönem sonrasında ülkelerin birçok noktada daha iyi ve daha sürdürülebilir olanın peşinden gideceğini düşünüyor; sigorta sektörünün de hem finansal gücü hem de bireyleri ve kurumları şoklara daha dayanıklı kılacak yeni ürün ve çözümleriyle bu yeni dünyadaki pozisyonunu en iyi şekilde alacağına inanıyorum.”