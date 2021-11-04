Küresel ısınmanın çözümü balinalar olabilir mi?

Son yıllarda avcılığı artarak sayıları her geçen gün azalan balinaların, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir rolü olduğu ortaya çıktı. Bundan önce yapılan araştırmalarda özellikle ağaçların atmosferdeki karbondioksitin büyük bir bölümünü emdiği ortaya çıkarken, karada ağaçların oynadığı rolü, denizde ise balinaların üstlendiği belirtildi. ABD, San Francisco'daki deniz koruma alanlarında yapılan yeni araştırmalar yaşamları boyunca vücutlarında büyük miktarda karbon depolayan balinaların, öldüklerinde depoladıkları karbonu deniz tabanına götürdüğünü ve büyük bir karbon miktarının orada hapsolmasını sağladığını ortaya koydu.

KARBON DENİZİN DİBİNDE KALIYOR

'Balina düşüşleri' olarak bilinen bu batan cesetler sayesinde, karbonun yüzey sularına salınmak yerine derin denizde kaldığı vurgulandı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları balina düşüşlerinin yıllık karbon emiliminin yaklaşık yüzde 60'ını temsil ettiğini aktarırken bu miktarın deniz yosunlarının karbon yüklerini okyanusun derinliklerine taşıdığı ve yosun ihracatı adı verilen durum ile deniz yosunu ve tuzlu bataklığın karbon yakalayan habitatlarının birleşik çabalarından daha fazla olduğunun altı çizildi.

Raporun yazarları, bulgularının Deniz Koruma Alanları yöneticilerini iklim açısından kritik kaynakların daha iyi korunmasına yönlendirmeyi amaçladığını söylüyor.

NÜFUSLARI NEREDEYSE YOK OLDU

Bu araştırmalara rağmen balinaları korumak, insanların tarihsel olarak iyi olduğu bir şey değil.

Binlerce yıllık endüstriyel balina avcılığı döneminde milyonlarca balina öldürülürken 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, et, yağ ve diğer ürünleri için deniz devlerinin nüfusları yüzde 66 ila 90 oranında yok oldu.

Bilim insanları, balina avcılığı başlamadan önce balina popülasyonlarının yılda 1,9 milyon tona kadar karbon emmiş olacağını tahmin ederken, IMF, balinaların avcılık öncesi sayılarına dönmelerine izin verilmesi durumunda, yılda 1,7 milyar ton karbondioksit emebileceğini belirtiyor.

Kaynak: NTV