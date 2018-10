Küresel ısınmanın maliyeti 84 milyar doları bulabilir

South China Morning Post’un haberine göre, Çin Bilimleri Akademisinden bilim insanları küresel ısınmanın artışı ve bunun ekonomik sonuçlarına yönelik bir çalışma yaptı.

Çalışmada, dünyadaki tarıma elverişli arazilerin yüzde 10’una sahip olan ve 135 milyon hektar ekilebilir arazisi bulunan Çin’de, 31 eyalet ve eyalet düzeyi bölgede 1976 ila 2015 yılları arasında tecrübe ettiği iklim ve ısınma bilgileri toplandı. Mevcut durumda, Çin’in ekonomik kaybının 2006’dan 2015’e kadar yıllık ortalama 17,7 milyar dolar olduğu tahmin edilen çalışmada, Çin’deki 20 milyon hektarlık alanın her yıl kuraklıktan etkilendiği ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra ülkenin toplam üreticiliğine altıda bir oranında zarar verdiği tespit edilen ısınmaya dayalı kuraklığın Çin’e gelecekteki etkisini öngörebilmek için iki farklı senaryo üzerinde duruldu. Birinci senaryoya göre, küresel ısınmanın 1,5 derece artması durumunda Çin’in özellikle güneyinde önemli ölçüde meydana gelen buharlaşmayı artıracağı ve ülke genelinde büyük çaplı kuraklığa neden olacağı tespit edildi.

Söz konusu kuraklıktan kaynaklı ekonomik kaybın Çin’e maliyetinin 47 milyar dolara kadar çıkabileceği ortaya kondu. Çalışmada küresel sıcaklık ortalamasının 2 derece artması durumunda bu ekonomik kaybın iki kata kadar artabileceği ve Çin'in ekonomik kaybının 84 milyar dolara kadar ulaşabileceği ifade edildi.

Çin Meteoroloji Merkezinde çalışmaya liderlik eden Ciang Tong, ”Kuraklık kayıpları son yıllarda dünya genelinde önemli ölçüde arttı. Ama çoğu projeksiyona göre Çin'in ısınma oranı küresel düzeyden daha hızlı olacak.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin Çin’in güneyinde daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Bu bölgede 2010 yılından bu yana sıklıkla kuraklık vakaları görülmüştü. Çalışma, ABD’nin Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.