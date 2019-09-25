Küresel ısınmanın etkileri Dünya'yı çepeçevre sarmaya başladı. Türkiye'de de mevsimler arasında yaşanan geçişlerde geçmiş yıllara göre fark hissedilirken, bilim insanları bu konuda oldukça çarpıcı bir rapor yayınladı. Yapılan son araştırmaların ışığında Türkiye'den oldukça uzak bir mesafede bulunan Güney yarım küredeki Avustralya'da kış mevsimi yolun sonuna geliyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin (ANU) Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ANU İklim Değişimi Enstitüsü’nde çalışan tasarımcılardan meydana gelen takım, proje için Avustralya’da bulunan Arazi Sahiplerine Yönelik Meteoroloji ve Bilimsel Bilgi Dairesi’nden aldıkları verileri kullanmış.

ANU takımı, verileri derledikten sonra, bunu halk arasında en fazla yankı uyandıracak şekilde sunmanın yolunu aramış.

“Bunu yapmak için; bir kadran düzeni etrafında renk, şekil ve boyut kullanarak, bütün bir yılın sıcaklık değerlerini tek karede göstermemiz gerekti. Bu durum, onu görsel yönden zengin ve ilgi çekici hale getirerek, insanlara kendi şehirlerini gösterip, onları duygusal şekilde bağlayan bir yolla pek çok detay sunuyor.”

Takım, bu aracı oluştururken (araca buradan bakabilirsiniz), yapılan yansıtımların, dört mevsimden oluşan mevcut kalıbı izlemediğini farketmiş.Hinchliffe bunu şöyle açıklıyor: “Her mevsimin tarihsel olarak ortalama sıcaklıklarına baktık ve bunları, yansıtılan veriler ile karşılaştırdık. Ardından ise, her yerde, sürekli veya devam eden hiçbir kış mevsimi döneminin mevcut olmadığını bulduk.”

Araştırmacılar; Avustralyalıların, kış mevsimi yerine ilkbahar, sonbahar ve “yeni yaz” şeklinde adlandırdıkları daha uzun bir mevsim yaşayacaklarına inanıyor.

Yapılan tahminlere göre, bu yeni mevsim esnasında sıcaklıklar, sürekli ve aralıksız biçimde 40 derece Celsius’un üzerinde zirve yapacak.

İklim tahminlerini, halka etkili bir biçimde sunmayı hedefleyen başka girişimler de mevcut.

Şubat ayında, ABD’li araştırmacıların oluşturduğu bir takım; ABD’deki şehirlerin 2080 yılındaki iklimini, diğer şehirlerin bugünkü iklimiyle karşılaştıran, benzer bir web uygulamasını kullanıma sunmuştu. Örneğin bu uygulamada, Washington şehrinin 2080 yılındaki ikliminin, muhtemelen Mississippi’nin bugünkü iklimini andıracağı belirtiliyor.

(Hürriyet)